  • «Милан» рассматривает Дайера из «Монако» и Дисаси из «Челси». Клуб хочет подписать защитника в январе
12

«Милан» рассматривает Дайера из «Монако» и Дисаси из «Челси». Клуб хочет подписать защитника в январе

«Милану» интересны Эрик Дайер и Аксель Дисаси.

«Милан» может подписать защитника в зимнее трансферное окно.

«Россонери» стремятся укрепить оборону и могут применить стратегию, аналогичную задействованной в ситуации с форвардом Никласом Фюллькругом: аренду или недорогую покупку.

В качестве варианта рассматривается Эрик Дайер из «Монако», а также, как сообщалось ранее, Аксель Дисаси из «Челси». Француз также интересует «Рому» и был предложен «Барселоне».

Отмечается, что у миланцев превосходные отношения с лондонцами, но «синие» уже отдали допустимое количество игроков в аренду в летнее трансферное окно. Поэтому, чтобы отдать Дисаси, им сначала нужно будет решить существующую проблему с арендной квотой.

27-летний Аксель не провел ни одной игры за лондонский клуб в текущем сезоне. Его статистика – здесь. Со статистикой 31-летнего Дайера, 6 раз сыгравшего в Лиге 1, можно ознакомиться по ссылке.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
возможные трансферы
