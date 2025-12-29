  • Спортс
  • Магомед Оздоев: «В 90-х мы застали тяжелые времена. Дети 2000-х растут в благополучных условиях, в лучшие времена страны. Новое поколение не готово к трудностям, как мое»
Магомед Оздоев: «В 90-х мы застали тяжелые времена. Дети 2000-х растут в благополучных условиях, в лучшие времена страны. Новое поколение не готово к трудностям, как мое»

Магомед Оздоев: дети 2000-х растут в благополучных условиях.

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев поделился мыслями по поводу разницы между прошлым и нынешним поколением.

– Моя гипотеза: кроме здоровья, у тебя есть еще и ментальная устойчивость. Ты невозмутимо прешь вперед, несмотря на перемены.

– Меня закалила среда, в которой я вырос. Трудности – это когда у тебя болеет кто-то из родных и ему постоянно нужна помощь. А так – ну какие заботы? Что тебе нужно преодолевать?

Но Бог не даст тебе трудностей, которых ты не можешь осилить. Любые вызовы нужно принимать с достоинством. Значит, такой путь тебе нужно пройти сейчас.

– Ты подробно рассказывал про свои трудности – в Ингушетии, в Москве. Если у тебя все гладко, то это проблема?

– У нового поколения многое по-другому. Да, оно не готово к таким жизненным трудностям, как мое поколение. Но нужно относиться к этому с пониманием.

Мы, дети 90-х, застали тяжелые времена – те, которые еще помнят наши родители. Дети 2000-х растут в благополучных условиях. В лучшие времена нашей страны.

К тому же в век технологий. Когда я впервые увидел мобильный телефон, я подумал: «Что это такое?». А нынешнее поколение знает все, – сказал 33-летний Оздоев.

