  Писарев о лучшем составе сборной: «Агкацев или Сафонов, Осипенко, Дивеев, Круговой, Сильянов или Вахания. Кисляк, Батраков, Баринов, Головин, Глушенков и Воробьев»
Писарев о лучшем составе сборной: «Агкацев или Сафонов, Осипенко, Дивеев, Круговой, Сильянов или Вахания. Кисляк, Батраков, Баринов, Головин, Глушенков и Воробьев»

Писарев назвал оптимальный состав сборной России.

Тренер сборной России Николай Писарев назвал оптимальный состав национальной команды.

– А как сейчас в принципе выглядит лучший состав сборной?

– Мой вариант – 4-3-3, чтобы играть от себя. В воротах – Агкацев или Сафонов, если Матвей продолжит играть в основе «ПСЖ». Но здесь уже виднее [тренеру вратарей] Виталию Кафанову.

В центре защиты – Осипенко и Дивеев. Слева – Круговой, а справа… Есть нюансы, против кого играем. Сильянов или Вахания. В центре поля – Кисляк, Батраков, а дальше – скорее, Баринов. Получается, он с Кисляком чуть ниже, а Батраков – «десятка».

В атаке слева – Головин, справа – Глушенков, а в центре нападения – Воробьев.

– Не Тюкавин?

– Вопрос его состояния. В ноябре, например, он не был готов по 90 минут играть. Воробьев до повреждения был в большем тонусе.

– Понятно, что Головин слева безальтернативен, но справа Глушенков конкурирует с Миранчуком?

– Да, возможно. Тут если я скажу «Миранчук», то вы спросите «почему не Глушенков?» – сказал Писарев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
