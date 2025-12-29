  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА близок к аренде Айдына из «Фенербахче» за 500 тысяч евро с опцией выкупа вингера за 5 млн (Иван Карпов)
38

ЦСКА близок к аренде Айдына из «Фенербахче» за 500 тысяч евро с опцией выкупа вингера за 5 млн (Иван Карпов)

Айдын близок к переходу в ЦСКА из «Фенербахче».

ЦСКА ведет переговоры о трансфере 25-летнего вингера «Фенербахче» Огуза Айдына.

Московский клуб согласовывает аренду турецкого футболиста за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 5 миллионов евро, сообщил журналист Иван Карпов.

В этом сезоне Айдын провел 14 матчей в чемпионате Турции и сделал 1 результативную передачу. В среднем он проводит на поле 34 минуты.

В прошлом сезоне Огуз забил 7 голов и сделал 3 передачи в 25 играх чемпионата. Статистику футболиста сборной Турции можно изучить по ссылке.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?19978 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoОгуз Айдын
logoвысшая лига Турция
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoФенербахче
logoЦСКА
logoСборная Турции по футболу
Иван Карпов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мостовой о «Спартаке»: «Тренеры ставят личные интересы на первое место, а не клубные. Все заработали и хорошо живут, счастливы. Команда с любым тренером должна быть в топ-3 РПЛ»
9 минут назад
Карпин о сборной России: «2025 год был лучшим после отстранения с точки зрения игры, соперников, новичков. У нас было 11 дебютантов – хороший прирост»
27 минут назад
Генич о Дивееве в «Зените»: «У Игоря хроническая травма. Он тренируется с ограничениями, пропускает матчи, играет через боль. ЦСКА все просчитал»
36 минут назад
Хвича признан игроком года в Грузии. Вингер «ПСЖ» в 5-й раз удостоился этого звания и повторил достижение Каладзе
52 минуты назад
Магомед Оздоев: «В 90-х мы застали тяжелые времена. Дети 2000-х растут в благополучных условиях, в лучшие времена страны. Новое поколение не готово к трудностям, как мое»
сегодня, 12:14
Кубок Африки. Египет сыграет с Анголой, Марокко против Замбии, Зимбабве – ЮАР
сегодня, 11:56
Чемпионат Италии. «Рома» сыграет с «Дженоа»
сегодня, 11:45
«Шерки – самый зрелищный футболист на данный момент. Он превосходит Ямаля и всех остальных». Дини о хавбеке «Ман Сити»
сегодня, 11:45
Александр Мостовой: «Талалаев за 2 недели поменял 3 клуба и в каждом целовал все подряд. Три года назад про него никто слова не говорил, а сейчас возомнил о себе»
сегодня, 11:44
Генич о Карседо в «Спартаке»: «Процентов 70, что с ним договорятся. Нужно заинтересовать богатейшего человека – владельца «Пафоса» Ломакина»
сегодня, 11:31
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Мартынович: «Российских клубов не хватает в еврокубках. Надо, чтобы вернулись»
12 минут назад
РФС снял трансферный бан с «Балтики». Запрет действовал с 13 ноября
22 минуты назад
Экс-защитник «Арсенала», «Ман Сити» и сборной Франции Клиши возглавил «Кан», принадлежащий Мбаппе. Клуб играет в 3-м дивизионе
38 минут назад
Филипе Луис продлил контракт с «Фламенго» на два сезона – до 2027 года. Клуб выиграл 4 титула при тренере в прошлом сезоне
51 минуту назад
«Милан» рассматривает Дайера из «Монако» и Дисаси из «Челси». Клуб хочет подписать защитника в январе
сегодня, 12:21
Писарев о лучшем составе сборной: «Агкацев или Сафонов, Осипенко, Дивеев, Круговой, Сильянов или Вахания. Кисляк, Батраков, Баринов, Головин, Глушенков и Воробьев»
сегодня, 11:59
Зелиньски об «Интере» при Индзаги: «Я был в третьей очереди, меня не выпускали на поле. Был сложный сезон – травмы, недостаток стабильности. Киву задействует больше игроков»
сегодня, 11:32
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Таавун» примет «Аль-Нажму», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттифаком» Вейналдума во вторник
сегодня, 11:30
Семин о «Динамо» Махачкала: «Там, где Евсеев, не вылетают. Он неоднократно спасал команды, знает напряжение внизу таблицы. Это хороший вариант»
сегодня, 11:17
Вратарь «Эрзурумспора» пил чай во время матча второй лиги Турции – Орбанич хотел согреться в «минус 10» градусов
сегодня, 11:07Видео