ЦСКА близок к аренде Айдына из «Фенербахче» за 500 тысяч евро с опцией выкупа вингера за 5 млн (Иван Карпов)
ЦСКА ведет переговоры о трансфере 25-летнего вингера «Фенербахче» Огуза Айдына.
Московский клуб согласовывает аренду турецкого футболиста за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 5 миллионов евро, сообщил журналист Иван Карпов.
В этом сезоне Айдын провел 14 матчей в чемпионате Турции и сделал 1 результативную передачу. В среднем он проводит на поле 34 минуты.
В прошлом сезоне Огуз забил 7 голов и сделал 3 передачи в 25 играх чемпионата. Статистику футболиста сборной Турции можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
