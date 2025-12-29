ЦСКА близок к аренде Айдына из «Фенербахче» за 500 тысяч евро с опцией выкупа вингера за 5 млн (Иван Карпов)

Айдын близок к переходу в ЦСКА из «Фенербахче».

ЦСКА ведет переговоры о трансфере 25-летнего вингера «Фенербахче » Огуза Айдына .

Московский клуб согласовывает аренду турецкого футболиста за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 5 миллионов евро, сообщил журналист Иван Карпов.

В этом сезоне Айдын провел 14 матчей в чемпионате Турции и сделал 1 результативную передачу. В среднем он проводит на поле 34 минуты.

В прошлом сезоне Огуз забил 7 голов и сделал 3 передачи в 25 играх чемпионата. Статистику футболиста сборной Турции можно изучить по ссылке .