Александр Мостовой: «Талалаев за 2 недели поменял 3 клуба и в каждом целовал все подряд. Три года назад про него никто слова не говорил, а сейчас возомнил о себе»

Александр Мостовой: «Балтика» – куражная команда, заслужили 5-е место в РПЛ.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил работу главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

После 18 туров Мир РПЛ калининградская команда с 35 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.

– Многие отмечают работу Андрея Талалаева.

– Про Талалаева я уже все сказал, когда он за две недели поменял три команды и в каждом клубе целовал все подряд. «Ахмат», «Торпедо» и «Химки». Три года назад про него никто слова не говорил, а сейчас возомнил о себе. Я людей оцениваю по поступкам.

– Но все-таки за счет чего калининградская команда так выстрелила в этом сезоне?

– Любой клуб, который хочет претендовать на высокие места, должен иметь нападающих, которые будут гарантировать голы. Это в любой лиге так. Бывают случаи, когда два нападающих и 10 мячей забить не могут, а бывает, когда один нападающий забивает под 20. И тогда команда гарантировано будет наверху турнирной таблицы. На каком месте в списке бомбардиров Брайан Хиль? Вот вам и ответ на вопрос!

– Пока «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от идущей пятым «Балтики» на шесть очков...

– «Балтика» – это куражная команда и заслуженно идет на пятом месте в РПЛ. Я не удивлен тому, что калининградцы наверху турнирной таблицы. А что здесь такого, скажите? Вполне нормальная ситуация. Да, где-то подфартило, где-то повезло, но ведь и сами молодцы.

А так во многих чемпионатах есть примеры, когда клубы так выстреливают на старте. Удастся ли весь сезон так пройти? Вот главный вопрос, – сказал Мостовой.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
