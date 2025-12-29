«Шерки – самый зрелищный футболист на данный момент. Он превосходит Ямаля и всех остальных». Дини о хавбеке «Ман Сити»

Трой Дини: Райан Шерки – самый зрелищный футболист на данный момент.

Бывший нападающий «Уотфорда» Трой Дини выразил восхищение из-за игры полузащитника «Манчестер Сити » Райана Шерки .

В этом сезоне француз забил 2 гола и сделал 7 передач в 13 матчах АПЛ .

«На мой взгляд, это лучший футболист в мире для наблюдения на данный момент. Он старается делать разные действия, уверенно выглядит с мячом.

Даже когда он совершает ошибки, то не переживает и пробует снова. В его активе гол и передача в матче с «Ноттингемом».

Он самый зрелищный футболист на данный момент. Даже скажу, что он превосходит Ламина Ямаля и всех остальных», – сказал Трой Дини .