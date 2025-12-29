«Шерки – самый зрелищный футболист на данный момент. Он превосходит Ямаля и всех остальных». Дини о хавбеке «Ман Сити»
Трой Дини: Райан Шерки – самый зрелищный футболист на данный момент.
Бывший нападающий «Уотфорда» Трой Дини выразил восхищение из-за игры полузащитника «Манчестер Сити» Райана Шерки.
В этом сезоне француз забил 2 гола и сделал 7 передач в 13 матчах АПЛ.
«На мой взгляд, это лучший футболист в мире для наблюдения на данный момент. Он старается делать разные действия, уверенно выглядит с мячом.
Даже когда он совершает ошибки, то не переживает и пробует снова. В его активе гол и передача в матче с «Ноттингемом».
Он самый зрелищный футболист на данный момент. Даже скажу, что он превосходит Ламина Ямаля и всех остальных», – сказал Трой Дини.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?20275 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости