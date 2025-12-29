Генич о Карседо в «Спартаке»: «Процентов 70, что с ним договорятся. Нужно заинтересовать богатейшего человека – владельца «Пафоса» Ломакина»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о переговорах «Спартака» с главным тренером «Пафоса» Хуаном Карседо.
Сообщалось, что испанский специалист является главным кандидатом на эту должность.
– Я скажу так, процентов 70, что с ним договорятся. Там вопрос в том, что [нужно] договориться с [владельцем «Пафоса»] Сергеем Ломакиным.
– Как ты эти проценты вычислил?
– Инсайдерская информация!
– То есть Карседо готов, и «Спартак» готов? Сейчас только договориться с Ломакиным?
– «Спартак» в небольших сомнениях. И в небольших сомнениях сам Карседо, и в сомнениях «Пафос», потому что остались две игры Лиги чемпионов.
– Против «Челси» и «Славии». Они могут выйти из группы.
– Сейчас, в середине сезона менять тренера, наверное, это тоже в планы Ломакина не входило.
Это должно быть предложение, которое его, богатейшего человека, может заинтересовать. Это может быть какая-то коллаборация со «Спартаком», может, какого-то игрока «Пафосу» предоставить.
Это процесс переговоров.
Мы знаем с тобой (обращается к Нобелю Арустамяну – Спортс’‘) Сергея Николаевича Ломакина – это мастер разговорного жанра и переговоров, тем более когда рядом Роман Витальевич Дубов, – сказал Константин Генич.