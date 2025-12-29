Зелиньски об «Интере» при Индзаги: «Я был в третьей очереди, меня не выпускали на поле. Был сложный сезон – травмы, недостаток стабильности. Киву задействует больше игроков»
Полузащитник «Интера» Петр Зелиньски пожаловался на недостаток игрового времени в сезоне- 2024/25 под руководством Cимоне Индзаги.
Это был первый сезон польского игрока в миланской команде. Всего он провел на поле 1762 минуты, но редко выходил в стартовом составе.
В этом сезоне при тренере Кристиане Киву Зелиньски провел 11 матчей в стартовом составе во всех турнирах, на его счету 2 гола и 2 ассиста.
Футболист ответил на вопрос о времени, проведенном под руководством Индзаги.
«Вторая очередь? Скажем, я был в третьей очереди. Меня никогда не выпускали на поле, даже во втором составе.
Я всегда был уверен в себе и знал, что могу показать свой класс. Это был сложный сезон. Помимо травм, мне не хватало стабильности. Передо мной были большие чемпионы, мы провели отличный сезон, и у тренера [Индзаги] были постоянные игроки основы.
В этом сезоне ситуация немного изменилась. Тренер [Киву] привлекает к игре больше футболистов, и многие из них чувствуют себя способными выходить в стартовом составе, что очень хорошо. У нас много качественных игроков, и это видно», – сказал Зелиньски в интервью DAZN.