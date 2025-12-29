Семин о «Динамо» Махачкала: «Там, где Евсеев, не вылетают. Он неоднократно спасал команды, знает напряжение внизу таблицы. Это хороший вариант»

Семин о шансах «Динамо» Махачкала в РПЛ: там, где Евсеев, не вылетают.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что махачкалинское «Динамо» не вылетит из РПЛ с новым тренером Вадимом Евсеевым .

В понедельник «Динамо» Махачкала объявило о назначении Евсеева на пост главного тренера. После 18 туров Мир РПЛ команда занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

«Его хорошо знают руководители клуба, он с ними работал. Они знают его лучшие и худшие качества.

Он достаточно опытен, неоднократно спасал команды от вылета, знает напряжение, которое есть внизу турнирной таблицы. Поэтому это хороший вариант, пожелаю ему удачи!

Думаю, что махачкалинское «Динамо» с Евсеевым не вылетит. Там, где Евсеев, не вылетают», – сказал Семин.