  • Черчесов о ВАР: «Говорили, что это исправление грубых ошибок. Но когда по 10 минут смотрят пенальти – это уже не грубая ошибка. Грубую увидишь на пятой секунде»
Черчесов о ВАР: «Говорили, что это исправление грубых ошибок. Но когда по 10 минут смотрят пенальти – это уже не грубая ошибка. Грубую увидишь на пятой секунде»

Станислав Черчесов выразил упрек в отношении системы видеоповторов в футболе.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением относительно видеоповторов ВАР.

– Об основных тенденциях что скажете – уход от классических «девяток», реакция на прессинг и компактную оборону, отказ от владения мячом, розыгрыш от вратаря, засилье ВАР.

– Не знаю, кто отказывался от «девятки» – я от нее не отказываюсь. И в мире не вижу таких вот прямо явных тенденций перехода на другую схему.

Все-таки есть вещи, которые фундаментально заложены. Какого класса у тебя должны быть другие игроки, чтобы играть без нападающего? Вопрос риторический. Все остальное опускаю, а ВАР коснусь.

Когда его внедряли, нам говорили, это исправление грубых ошибок. Но когда по 10 минут смотрят, был пенальти, или нет, это уже не грубая ошибка. Грубую увидишь на пятой секунде.

Не говорю, что надо стоять на месте – все-таки уже почти в середине XXI века. Однако ошибки надо минимизировать в первую очередь касательно офсайда и пересечения линии ворот.

Ну, а все остальное необходимо как-то устаканить, привести к общему знаменателю, – сказал Станислав Черчесов.

