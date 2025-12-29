Кержаков о назначении в СШОР «Зенит»: «Переговоры ведутся. Для меня было бы честью возглавить родную школу. Я отдам все, чтобы вывести ее на более качественный уровень»

Кержаков о назначении в СШОР «Зенит»: это было бы честью, переговоры ведутся.

Экс-нападающий «Зенита » Александр Кержаков отреагировал на информацию о своем назначении в СШОР «Зенит».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил , что Кержаков станет новым директором спортивной школы олимпийского резерва.

«Переговоры ведутся по этому вопросу. Это же городское учреждение, а на должность назначают городские власти. От их решения будет зависеть. Это назначаемая должность.

Это моя родная школа. Для меня было бы честью возглавить СШОР «Зенит».

Я отдам все, чтобы вывести ее на более качественный уровень, и постараюсь дать самое лучшее для учащихся и тренеров этой школы», – заявил Кержаков.