  • Александр Мостовой: «Мусаев останется нефутбольным человеком. Такие персонажи лезут в футбол, а выдающиеся люди смотрят со стороны. Игроки сделали «Краснодар» чемпионом»
91

Александр Мостовой: «Мусаев останется нефутбольным человеком. Такие персонажи лезут в футбол, а выдающиеся люди смотрят со стороны. Игроки сделали «Краснодар» чемпионом»

Александр Мостовой: Мурад Мусаев был и останется нефутбольным человеком.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что остается при своем мнении в отношении главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Быки» после первой половины нынешнего сезона лидируют в таблице Мир РПЛ.

– Как поменяется ваше отношение к Мураду Мусаеву, если «Краснодар» защитит чемпионский титул?

– Никак. Для меня Мусаев был и останется нефутбольным человеком.

Ну, повезло в жизни, назначили в команду, которая переживает золотые времена. Но он делает то, что многие бы на его месте тоже делали.

Сколько людей отдали всю жизнь футболу и не могут попасть никуда, а «Краснодар» тренирует человек, который не знает, как по мячу ударить. Вот как так?

– Тем не менее Мурад Олегович признан лучшим тренером октября и ноября в РПЛ.

– А чего Мусаева никто не хвалил, когда он уехал в «Сабах» и ничего не смог добиться в чемпионате Азербайджана?

У нас так же Леонид Слуцкий с 2017 года катается по миру, но ничего не может добиться. Вот такие персонажи в футбол лезут, а выдающиеся люди стоят и смотрят со стороны.

И как в 2013 году ЦСКА чемпионом сделали игроки, а не Слуцкий, так и в 2025 году «Краснодар» чемпионом сделали игроки, а не Мусаев, – заявил Александр Мостовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
