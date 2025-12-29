Оздоев о лимите в РПЛ: «Я бы сделал «8+3» еще несколько лет назад. Иностранцы должны серьезно повышать конкуренцию, делать чемпионат и наших пацанов лучше»
Магомед Оздоев об РПЛ: ввел бы лимит на легионеров по схеме «8+3».
Российский полузащитник ПАОК Магомед Оздоев поделился мнением об оптимальном лимите на легионеров в Мир РПЛ.
Сейчас в командах РПЛ могут находиться одновременно до 13 иностранцев в заявке и до 8 – на поле. С 2028 года лимит может быть ужесточен до схемы «10+5».
– Какой лимит ты считаешь оптимальным?
– Шесть россиян, пять иностранцев. Больше того, в нынешних условиях я бы вообще сделал «8+3». И сделал бы так уже несколько лет назад.
– Жестко.
– Мало кто может позволить себе качественных легионеров, которые принципиально поднимали бы уровень остальных. Если берете иностранцев, то они должны серьезно повышать конкуренцию, делать чемпионат и наших пацанов лучше, – заявил Оздоев.
