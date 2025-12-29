Вратарь «Эрзурумспора» пил чай во время матча второй лиги Турции – Орбанич хотел согреться в «минус 10» градусов

Во второй лиге Турции вратарь пил чай во время игры из-за мороза.

Вратарь «Эрзурумспора» Матия Орбанич пил чай во время матча против «Чорума » в 19-м туре соревнования (1:0). Хорват таким образом пытался согреться, потому что температура на улице составляла «минус 10» градусов, шел снег. «Эрзурумспор» победил 1:0 и идет четвертым в таблице, «Чорум» занимает шестое место.