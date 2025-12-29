Вратарь «Эрзурумспора» пил чай во время матча второй лиги Турции – Орбанич хотел согреться в «минус 10» градусов
Во второй лиге Турции вратарь пил чай во время игры из-за мороза.
Вратарь «Эрзурумспора» Матия Орбанич пил чай во время матча против «Чорума» в 19-м туре соревнования (1:0).
Хорват таким образом пытался согреться, потому что температура на улице составляла «минус 10» градусов, шел снег.
«Эрзурумспор» победил 1:0 и идет четвертым в таблице, «Чорум» занимает шестое место.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Reddit
