Евсеев о назначении в «Динамо» Махачкала: «Значит, хорошо работал в прошлом клубе. Если посмотрите мой послужной список – я никогда не боялся работать в низших лигах»

Вадим Евсеев высказался после назначения на пост главного тренера «Динамо » Махачкала.

– Мне поступило предложение от «Динамо» Махачкала, а потом мы долго вели переговоры. Такое долгое общение было как раз связно с тем, что у меня был контракт с «Черноморцем».

– Какие задачи перед собой ставите?

– Задачи и цели ставит команда, а они всем известны. Мы будем стараться выполнять цели, поставленные перед клубом.

– Что для вас значит работа в «Динамо» Махачкала?

– Если на меня обратили внимание и позвали в команду, значит, я хорошо работал в предыдущем клубе.

– Мотивация от возвращения в РПЛ?

– Если вы посмотрите мой послужной список, то увидите, что я никогда не боялся работать в низших лигах. Я работаю там, где востребован на данный момент, – сказал Вадим Евсеев .