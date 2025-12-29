Евсеев о назначении в «Динамо» Махачкала: «Значит, хорошо работал в прошлом клубе. Если посмотрите мой послужной список – я никогда не боялся работать в низших лигах»
Вадим Евсеев высказался после назначения на пост главного тренера «Динамо» Махачкала.
– Мне поступило предложение от «Динамо» Махачкала, а потом мы долго вели переговоры. Такое долгое общение было как раз связно с тем, что у меня был контракт с «Черноморцем».
– Какие задачи перед собой ставите?
– Задачи и цели ставит команда, а они всем известны. Мы будем стараться выполнять цели, поставленные перед клубом.
– Что для вас значит работа в «Динамо» Махачкала?
– Если на меня обратили внимание и позвали в команду, значит, я хорошо работал в предыдущем клубе.
– Мотивация от возвращения в РПЛ?
– Если вы посмотрите мой послужной список, то увидите, что я никогда не боялся работать в низших лигах. Я работаю там, где востребован на данный момент, – сказал Вадим Евсеев.