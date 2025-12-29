Мостовой о тренерстве: «В РПЛ главными работают те, кто даже в футбол не играл! А мы говорим о Мостовом, у которого голов больше, чем у некоторых волос на голове. Это бесить начинает»

Александр Мостовой: в РПЛ главным тренерами работают те, кто в футбол не играл.

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался на тему работы в штабе главного тренера «Динамо» Ролана Гусева .

– Когда в последний раз общались с Роланом Александровичем?

– 6 декабря после матча «Динамо » со «Спартаком». Но мы не созванивались, а списывались. Обсуждали игру, моменты в прошедшей встрече.

– Что ответите на предложение войти в тренерский штаб «Динамо»? Главным тренером вы быть не можете, но лицензия же позволяет быть помощником…

– Вот это прекрасный вопрос (смеется). В РПЛ главными тренерами работают те, кто даже в футбол не играл! Нонсенс…

Какая разница, кто сидит на тренерской скамейке? На примере тех, кто по мячу ни разу не бил. А мы говорим об Александре Мостовом, у которого голов больше, чем у некоторых волос на голове. Вот это уже бесить начинает.

– Но все-таки, если Гусев вас позовет, какой будет ваш ответ?

– Мы с ним созвонимся и поговорим. Все. Больше на эту тему ничего скажу, – заявил Мостовой.