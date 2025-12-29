Актриса Милославская об Ушакове из ЦСКА: «Получила сообщение, дала шанс парню из директа – в тот же день пошли гулять. В ЗАГС сразу не побежали, но он показал серьезные намерения»

Стася Милославская о Егоре Ушакове: прислал сообщение – я дала шанс парню.

Стася Милославская поделилась подробностями знакомства с полузащитником ЦСКА Егором Ушаковым.

В июне сообщалось, что футболист сделал предложение актрисе на концерте Валерия Меладзе. Она ответила согласием.

В мае Милославской исполнилось 30 лет, Ушакову – 23 года в декабре. Ранее девушка строила отношения с актером Александром Петровым. Актриса театра и кино наиболее известна по ролям в проектах «Огонь», «Стрельцов», «На острие», «Совершенно летние» и «Колл-центр».

Стася рассказала, что изначально Егор написал ей в социальных сетях.

«Увидела от него сообщение – в этот же день пошли гулять. Так что, получается, дала шанс тому самому парню из директа. У него версия романтичнее.

Через месяц Егор сделал мне предложение. В загс на следующий день никто, конечно же, не побежал. Скорее он дал мне знать, что его намерения – серьезные. Ну, а я с радостью поддержала эти серьезные намерения», – рассказала актриса.

