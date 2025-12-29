  • Спортс
  • Судья Захаров извинился перед пешеходом и передал компенсацию на благотворительность. Арбитр нанес ему три удара на переходе в Казани
Судья Захаров извинился перед пешеходом и передал компенсацию на благотворительность. Арбитр нанес ему три удара на переходе в Казани

Арбитр Игорь Захаров извинился перед пешеходом, которого избил в Казани.

Арбитр Игорь Захаров принес извинения пешеходу, которого ударил в Казани.

Напомним, что в октябре Захаров, находившийся за рулем BMW X6, задел человека на пешеходном переходе в Казани. Захаров вышел из автомобиля, стал оскорблять пешехода и нанес ему три удара по лицу, после чего скрылся. Рефери, работающего на матчах PARI Первой лиги и FONBET Кубка России, отстранили от работы.

Футбольный судья извинился перед пешеходом и выплатил потерпевшему компенсацию, которая пошла на благотворительность.

Отдать компенсацию на благотворительность предложил пешеход. Средства перечислили детскому саду для особенных детей «Все сам». Захаров также от лично себя добавил, как отмечается, крупную сумму.

«Я очень рад, что получилось уладить ситуацию миром, загладить все претензии и сегодня вместе сделать большое и доброе дело», – сказал Захаров.

