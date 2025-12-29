  • Спортс
  «Динамо» Махачкала выкупит Евсеева у «Черноморца» за 2,5 млн рублей. Контракт – до конца сезона, если оставит клуб в РПЛ без стыков, продлят еще на год (Иван Карпов)
«Динамо» Махачкала выкупит Евсеева у «Черноморца» за 2,5 млн рублей. Контракт – до конца сезона, если оставит клуб в РПЛ без стыков, продлят еще на год (Иван Карпов)

Вадим Евсеев возглавит «Динамо» Махачкала.

«Динамо» Махачкала подпишет контракт с Вадимом Евсеевым.

По данным инсайдера Ивана Карпова, соглашение с новым главным тренером будет рассчитано до лета 2027 года. Выкуп специалиста у «Черноморца», который он возглавляет на данный момент, обойдется в 2,5 млн рублей.

Контракт Евсеева будет составным: первая часть будет действовать до конца сезона, если же тренер оставит клуб в Мир РПЛ без участия в стыках, договор автоматически продлится еще на год.

Сейчас тренер находится в Москве, его представят команде на сборе в Турции 9 января.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
