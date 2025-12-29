«Динамо» Махачкала выкупит Евсеева у «Черноморца» за 2,5 млн рублей. Контракт – до конца сезона, если оставит клуб в РПЛ без стыков, продлят еще на год (Иван Карпов)
Вадим Евсеев возглавит «Динамо» Махачкала.
«Динамо» Махачкала подпишет контракт с Вадимом Евсеевым.
По данным инсайдера Ивана Карпова, соглашение с новым главным тренером будет рассчитано до лета 2027 года. Выкуп специалиста у «Черноморца», который он возглавляет на данный момент, обойдется в 2,5 млн рублей.
Контракт Евсеева будет составным: первая часть будет действовать до конца сезона, если же тренер оставит клуб в Мир РПЛ без участия в стыках, договор автоматически продлится еще на год.
Сейчас тренер находится в Москве, его представят команде на сборе в Турции 9 января.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
