«Динамо» Махачкала выкупит Евсеева у «Черноморца» за 2,5 млн рублей. Контракт – до конца сезона, если оставит клуб в РПЛ без стыков, продлят еще на год (Иван Карпов)

Вадим Евсеев возглавит «Динамо» Махачкала.

По данным инсайдера Ивана Карпова , соглашение с новым главным тренером будет рассчитано до лета 2027 года. Выкуп специалиста у «Черноморца», который он возглавляет на данный момент, обойдется в 2,5 млн рублей.

Контракт Евсеева будет составным: первая часть будет действовать до конца сезона, если же тренер оставит клуб в Мир РПЛ без участия в стыках, договор автоматически продлится еще на год.

Сейчас тренер находится в Москве, его представят команде на сборе в Турции 9 января.