  • Моуринью про 2:2 с Брагой» и отмену гола: «Бенфика» победила 3:2. Судейство понравилось. Одни клубы выигрывают из-за ошибок, а другие – теряют очки»
6

Моуринью про 2:2 с Брагой» и отмену гола: «Бенфика» победила 3:2. Судейство понравилось. Одни клубы выигрывают из-за ошибок, а другие – теряют очки»

Жозе Моуринью заявил о победе «Бенфики» после ничейного матча.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью дал комментарий после матча 16-го тура чемпионата Португалии против «Браги» (2:2).

На 75-й минуте при счете 2:2 не был засчитан гол команды из Лиссабона.

– Мы победили со счетом 3:2. Я делаю свою работу, стараюсь изо всех сил, полностью отдаюсь делу. Но я не совсем доволен собой.

Второй тайм был отличным, и мы победили 3:2. Конечно, как вы понимаете, я говорю это с иронией. Хорошая игра, хороший соперник и хороший судья.

– Выиграла бы «Бенфика», если бы не судейство?

– Конечно. Мы забили три чистых гола. Мы одержали победу 3:2. Но я повторяю: мне понравилось судейство. Признаю, что судить такие матчи сложно из-за темпа и интенсивности. 

Мне понравилось судейство. Когда арбитр допустил ошибку, которая решила исход матча, его поддержал судья на ВАР.

Бывают такие странные вещи, когда одни клубы выигрывают из-за ошибок, а другие – теряют очки, – сказал Жозе Моуринью.

«Бенфика» занимает 3-е место в таблице и отстает на 5 очков от «Спортинга» и на 7 от «Порту», у которого игра в запасе.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Record
