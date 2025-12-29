Путь РПЛ и групповой этап Кубка России могут отменить. Будет создан отдельный Кубок Регионов с клубами Второй лиги Б, 3-го дивизиона и Медиалиги (Sport Baza)

Формат Кубка России может измениться.

В FONBET Кубке России готовится масштабная реформа.

Как сообщает телеграм-канал Sport Baza, путь РПЛ будет отменен, а сам формат планируют вернуть к привычному.

Утверждается, что к участию планируют допустить клубы третьего дивизиона, Leon Второй лиги Б и Winline Медиалиги . Они будут играть в новом турнире – Кубке Регионов, который может стать прологом Кубка России. На первых стадиях будут встречаться клубы, представляющие одну территориальную зону. Стартовать розыгрыш будет в апреле.

Победители нового Кубка Регионов выходят на команды из Leon Второй лиги А. Далее в турнир вступают команды PARI Первой лиги и Мир Премьер-лиги. При этом, групповой этап и Путь РПЛ планируется полностью отменить и вернуться к классической схеме с играми на выбывание.

Предварительно, победитель каждого матча в Кубке Регионов будет получать по 250 тысяч рублей, проигравший – по 100 тысяч за участие. Сейчас обсуждается вопрос включения в турнир команд из новых регионов и Крыма, однако пока решения нет.

Новый формат вступит в силу после того, как УЕФА допустит клубы из России до участия в еврокубках.