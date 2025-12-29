Оздоев о молодежи: «Увидели блогера, он школу не заканчивал, а провел стрим – и миллионер. Это пример обмана перед глазами детей. Они рассуждают: «Зачем мне учиться?»

Магомед Оздоев: блогер провел стрим – и миллионер, это обмен для детей.

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев поделился размышлениями относительно проблем современного поколения.

– Как будто у нового поколения есть все для роста. А рост далеко не бурный.

– Знаешь, в чем проблема? Слишком многое доступно, слишком много информации.

Увидели блогера, у которого вчера ничего не было, он даже школу не заканчивал, а провел стрим – и он миллионер.

Это пример обмана, который есть перед глазами у нынешних детей. Они рассуждают: «Зачем мне учиться?» Раньше тиктокерами становились, теперь стримерами.

– Это плохо?

– Я в детстве мало ходил в компьютерные клубы. Для этого нужны были деньги, а дома компьютера у меня не было. Поэтому я больше играл в футбол, бегал с друзьями.

К нынешнему поколению нужен особый подход. Смолов в интервью рассказывал, что молодые ребята не выходят из зала, потому что хотят быть как Криштиану, но не работают дополнительно с мячом. Это тоже характерный момент, – сказал 33-летний россиянин.