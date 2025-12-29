  • Спортс
  • Мостовой о Батракове: «Я стоил 25 млн евро 30 лет назад, но это как сейчас 250. Не надо смотреть на стоимости! Эти цифры выгодны лишь агентам, которые руководят футболом»
Мостовой о Батракове: «Я стоил 25 млн евро 30 лет назад, но это как сейчас 250. Не надо смотреть на стоимости! Эти цифры выгодны лишь агентам, которые руководят футболом»

Александр Мостовой: 30 лет назад я стоил 25 млн евро – это как сейчас 250.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос по поводу трансферной стоимости хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

В этом сезоне 20-летний полузащитник забил 11 голов и сделал 6 передач в 17 матчах Мир РПЛ.

– Батраков – стал самым дорогим игроком РПЛ по версии портала Transfermarkt.

– Слушайте, 30 лет назад я, как и Батраков стоил 25 миллионов евро, но только это как сейчас 250.

Так что, пожалуйста, не надо смотреть на все эти трансферные стоимости! Эти цифры выгодны лишь футбольным агентам, которые руководят миром футбола.

– Готов ли Алексей к Европе?

– Я не знаю, готов ли Батраков к европейской карьере, потому что два года назад все считали готовым Арсена Захаряна. Я тоже говорил, что Арсену надо уезжать. А как итог, Захарян уже два года толком не играет, часто получает травмы и в основном выходит на замену. Поймите, Европа – другой мир, где намного тяжелее.

Хотя есть и хороший пример Александра Головина, который уже восемь лет успешно выступает за «Монако». Ну вот так, видите, у одних получается, у других – нет.

Просто многие российские игроки, наблюдая со стороны, думают, – зачем нам ехать туда, если нас и здесь неплохо кормят, – сказал Мостовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
