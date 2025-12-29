Писарев о заговоре сборной против ЦСКА: «Посмеялся, выдумывать можно что угодно. Логично, что в 1-м матче мы используем тех, кто сыграл за клуб в субботу, а не в воскресенье»

Писарев о заговоре сборной против ЦСКА: посмеялся, выдумывать можно что угодно.

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о слухах на тему заговора национальной команды против ЦСКА.

Напомним, до ноября главный тренер российской сборной Валерий Карпин возглавлял «Динамо» в Мир РПЛ.

– Вы же наверняка читали теории про заговор, когда Карпин выпускал игроков ЦСКА именно на второй матч, чтобы сплавить конкурента.

– Посмеялся.

– Получается, не плавите ЦСКА?

– Вопрос в том, когда футболисты последний раз сыграли за клуб. Логично, что в первом матче сборной мы больше используем тех, кто провел свой матч в субботу, а не в воскресенье. Это же объективно.

В ноябре вообще получалось, что второй матч сборной был 15 ноября, а ЦСКА только через неделю играл. Этого мало для восстановления? Выдумывать и говорить можно что угодно, а я вам привел факты, – сказал Писарев.