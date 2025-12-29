  • Спортс
  • Тони Кроос: «Дети говорят, что очень скучно смотреть футбол 90 минут с нулевой ничьей в итоге»
Тони Кроос: «Дети говорят, что очень скучно смотреть футбол 90 минут с нулевой ничьей в итоге»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос рассказал о том, почему детям скучно смотреть футбол.

«Дети говорят мне, что очень скучно смотреть 90 минут футбол, а потом видеть, как матч закончился 0:0», – сказал Тони Кроос.

