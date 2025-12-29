  • Спортс
5

Карраскаль, Виллиан Жозе, Роке и Жоржиньо – в топ-15 лучших трансферов чемпионата Бразилии по итогам голосования Globo Esporte

Globo Esporte представил список лучших трансферов в бразильской Серии А.

По результатам опроса, подписание экс-игрока «Арсенала» Жоржиньо клубом «Фламенго» было признано лучшим приобретением среди команд бразильской Серии А в сезоне-2025. Полузащитник получил наибольшее количество голосов среди 15 игроков. Всего были отданы 10 343 голоса, из которых 3 899 достались полузащитнику, что составляет 37,68%.

Второе место в опросе занял Витор Роке из «Палмейраса» с 1202 голосами (11,62%). Бывший нападающий «Барселоны» стал самым дорогим приобретением в бразильском футболе.

Экс-полузащитник ЦСКА и «Динамо» Хорхе Карраскаль, перешедший во «Фламенго», занял 9-е место в опросе, набрав 368 голосов (3,56%).

Бывший форвард «Спартака» Виллиан Жозе расположился на 12-м месте опроса, получив 98 голосов (0,95%). В настоящее время бразилец выступает за «Баию».

Полностью результаты опроса выглядят следующим образом:

1. Жоржиньо («Фламенго»): 3899 голосов – 37,68%;

2.  Витор Роке («Палмейрас»): 1202 – 11,62%;

3.  Фабрисио Бруно («Крузейро»): 1078 – 10,42%;

4. Андрес ГомесВаско да Гама»): 867 – 8,28%;

5. Рейнальдо Маноэл («Мирассол»): 732 – 7,08%;

6. Карлос Винисиус («Гремио»): 550 – 5,32%;

7. Данило («Фламенго»): 516 – 4,99%;

8. Лусиано Акоста («Флуминенсе»): 374 – 3,62%;

9. Хорхе Карраскаль («Фламенго»): 368 – 3,56%;

10.  Альваро Монторо («Ботафого»): 221 – 2,14%;

11. Андреас Перейра («Палмейрас»): 189 – 1,83%;

12. Виллиан Жозе («Баия»): 98 – 0,95%;

13. Кристиан Алвес («Крузейро»): 93 – 0,90%;

14. Томас Куэльо («Атлетико Минейро»): 86 – 0,83%;

15. Хоан Карбонеро («Интернасьонал»): 70 – 0,68%.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Globo Esporte
