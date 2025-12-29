Александр Мостовой: «Перестану болеть за «Спартак», если его Слуцкий возглавит! Какое возвращение Карпина? Бред, в одну реку дважды не входят, елки-палки»

Мостовой: перестану болеть за «Спартак», если команду возглавит Слуцкий.

Бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой высказался о том, какой тренер должен возглавлять красно-белых.

– В «Спартаке» пока не приняли решения о том, кто будет главным тренером команды во второй части сезона. Вы кого видите на посту наставника красно-белых?

– Кто-то говорил, что Слуцкого рассматривают в «Спартаке». Вы что издеваетесь? Вообще с ума сошли? Я тогда вообще перестану болеть за «Спартак», если команду возглавит Слуцкий!

– Говорили и про возвращение Валерия Георгиевича Карпина…

– Я даже комментировать этот бред не буду. Какое возвращение Карпина в «Спартак»? Сколько можно возвращаться? В одну реку дважды не входят, елки-палки.

– Ну, а кто, если не Слуцкий и не Карпин? Кто должен тренировать «Спартак»?

– Я уже 15 лет как вернулся в Россию и постоянно слышу вопрос о том, кто должен тренировать «Спартак». Вот скажите мне, какая разница? Главное, чтобы футбольный был человек. И все, – заявил Мостовой.