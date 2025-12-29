  • Спортс
  • «Реал» отказал «Наполи» в аренде Мастантуоно. 18-летний вингер входит в долгосрочные планы мадридцев (Marca)
«Реал» отказал «Наполи» в аренде Мастантуоно. 18-летний вингер входит в долгосрочные планы мадридцев (Marca)

«Реал» отказал «Наполи» в аренде Франко Мастантуоно.

Франко Мастантуоно останется в «Реале».

По данным Marca, ситуация 18-летнего вингера вызвала интерес у нескольких европейских клубов, включая «Наполи», который интересовался возможностью аренды игрока. Однако «Мадрид» отказался от этого варианта, даже не рассматривая формальное предложение.

Аргентинец считается важным элементом долгосрочных планов «Реала». В клубе полностью уверены в потенциале футболиста, принимая во внимание его выступления в «Ривер Плейт».

Посл травмы паха 3 ноября Мастантуоно практически не получал игрового времени, но он по-прежнему стремится добиться успеха в составе команды.

Клуб не спешит с возвращением игрока, чтобы избежать рецидивов. Вместе с тем отмечается, что Франко намерен вернуться в начале 2026 года, скорее адаптироваться к европейскому футболу и внести свой вклад в успехи команды.

Мастантуоно забил 1 гол в 14 матчах за «Мадрид» после трансфера из «Ривер Плейт» за 63,2 млн евро. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
