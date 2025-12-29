Оздоев о 3-м месте в гонке бомбардиров в Греции: «Начал играть больше в атаке. На позиции «шестерки» статистику не набьешь»

Оздоев о 3-м месте в гонке бомбардиров в Греции: начал играть больше в атаке.

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев рассказал, за счет чего делит третье место в гонке бомбардиров текущего чемпионата Греции.

В 15 матчах за клуб из Салоников россиянин забил 7 голов.

— Каково это — быть в топе бомбардиров чемпионата Греции?

— С одной стороны, приятно. С другой — несильно на это обращаю внимание. Как ты понимаешь, голы не главная моя задача. Так складывается, что забиваю больше, чем прежде.

— Почему складывается?

— У меня и раньше бывали моменты, порой совсем малости не хватало — рядом со штангой, вратарь сэйв сделает.

И еще: я начал играть больше в атаке, что я больше люблю. В прошлом сезоне приходилось чаще играть «шестерку» — статистику там не набьешь.

— Почему позиция поменялась?

— Вернулся из «Бенфики» Мейте — теперь у меня руки развязаны. Успеваю и в атаке, и в обороне — полноценная работа бокс-ту-бокс.

— Ты ждал, что перейдешь в это амплуа?

— Я этого всю жизнь хотел. В России такую роль впервые получил только в «Рубине» — Ринат Саярович Билялетдинов знал, что я больше люблю атаковать.

Я ведь переходил в «Локомотив» из киевского «Динамо» «десяткой», при Семине на этом месте играл. Помню новшество, которое Палыч принес в «Локомотив» — без вингеров, зато по сути с тройкой нападающих. Плюс один опорник и две «восьмерки», и я — одна из них, — сказал Оздоев.