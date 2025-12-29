«Челси» расследует инцидент с бутылкой, брошенной в сторону скамейки «Виллы»
«Челси» проводит расследование инцидента с бутылкой, брошенной в скамейку запасных «Астон Виллы» по окончании матча АПЛ.
Игра 18-го тура на «Стэмфорд Бридж» завершилась победой гостей (2:1), и после финального свистка в сторону празднующей скамейки бирмингемцев полетела открытая пластиковая бутылка, обрызгав персонал и игроков жидкостью, похожей на воду.
Один из представителей «Виллы» указал на место, откуда, вероятно, бросили предмет — это был сектор хозяев, где находились как болельщики, так и персонал «Челси».
«Синие» начали расследование, но виновник инцидента пока не выявлен. Также неясно, видели ли этот эпизод судья Стюарт Эттуэлл и его помощники и будет ли он включен в рапорт.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?20275 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости