«Челси» расследует инцидент с бутылкой, брошенной в сторону скамейки «Виллы»

«Челси» проводит расследование инцидента с бутылкой, брошенной в скамейку запасных «Астон Виллы» по окончании матча АПЛ.

Игра 18-го тура на «Стэмфорд Бридж» завершилась победой гостей (2:1), и после финального свистка ​​в сторону празднующей скамейки бирмингемцев полетела открытая пластиковая бутылка, обрызгав персонал и игроков  жидкостью, похожей на воду.

Один из представителей «Виллы» указал на место, откуда, вероятно, бросили предмет — это был сектор хозяев, где находились как болельщики, так и персонал «Челси».

«Синие» начали расследование, но виновник инцидента пока не выявлен. Также неясно, видели ли этот эпизод судья Стюарт Эттуэлл и его помощники и будет ли он включен в рапорт.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
