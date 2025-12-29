Агент о том, что аренда Гайча в «Крыльях» – ошибка: «В футболе всегда есть возможность для реванша. Тем более в случае такого игрока, как Адольфо»

Агент Гайча: в футболе всегда есть возможность для реванша.

Агент Адольфо Гайча отреагировал на критику в адрес форварда ЦСКА , выступающего на правах аренды в «Крыльях Советов».

В 3 матчах сезона РПЛ аргентинец не отметился результативными действиями.

— Председатель совета директоров «Крыльев» недавно назвал аренду Гайча ошибкой.

— Так сказал президент? Передайте ему привет, потому что мы с ним никогда не встречались.

— Он сказал это публично на пресс‑конференции, эта цитата широко распространилась. Может ли это повлиять на будущее Адольфо в «Крыльях»?

— В футболе всегда есть возможность для реванша. Тем более в случае такого игрока, как Гайч.

— Но рассматриваете ли вы его уход, например, зимой?

— Я не рассматриваю ничего, так как решения принимают президент, тренер и те, кто сделал все, чтобы Гайч перешел в «Крылья». Ответ в данной ситуации ясен, и Гайч всегда остается профессионалом, но у футбола есть своя логика, — сказал Пабло Каро.