Агент Барбоза о Сафонове: «Уникальный вратарь, у него все впереди. Доказал, что умеет ждать, даже когда несправедливо не играл»

Агент Барбоза о Сафонове: уникальный вратарь, у него все впереди.

Футбольный агент Паулу Барбоза назвал Матвея Сафонова из «ПСЖ » уникальным вратарем.

«Все происходящее с вратарями «ПСЖ» вело к тому, что Сафонов займет место первого номера. Болельщики тогда уже требовали, чтобы россиянин был в старте, учитывая, что Шевалье не особенно хорошо играл. Так что были определенные ожидания, когда Сафонов уже наконец будет играть.

Думаю, после финала Межконтинентального кубка были поставлены все точки над i (Сафонов отразил четыре удара в серии пенальти – Спортс”). Если и были какие‑то еще сомнения в Сафонове, то сейчас понятно, что Сафонов просто уникальный вратарь, у него все впереди. Он заслуживает места в воротах «ПСЖ». Доказал, что умеет ждать, даже когда несправедливо не играл. И теперь пришел его момент, всем это ясно», — сказал Барбоза.