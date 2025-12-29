Врач Родионов переходит в «Локо» после 9 лет работы в «Динамо» («Мутко против»)
Врач Александр Родионов покидает «Динамо» после 9 лет работы в клубе.
Врач Александр Родионов покидает «Динамо» после 9 лет работы в клубе.
По данным телеграм-канала «Мутко против», он продолжит карьеру в «Локомотиве».
По информации «Спорт-Экспресса», причина ухода – полномочия Родионова в «Динамо» были урезаны после того, как на медицинский штаб возложили вину в ситуациях с травмами.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?20275 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости