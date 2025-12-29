«Вест Хэм» может уволить Нуну спустя три месяца после назначения. Команда выиграла лишь 2 из 13 матчей при португальце
«Вест Хэм» может сменить тренера во второй раз за сезон.
«Вест Хэм» может уволить Нуну Эшпириту Санту спустя три месяца после назначения.
В субботу «молотобойцы» уступили «Фулхэму» (0:1) в 18-м туре АПЛ. Команда не побеждает 7 матчей подряд (3 ничьих и 4 поражения) и находится на 18-м месте в турнирной таблице, набрав лишь 13 очков в 18 матчах.
По информации talkSPORT, «Вест Хэм» рассматривает возможность смены главного тренера, если ситуация не улучшится в ближайшее время.
Нуну Эшпириту Санту возглавил «Вест Хэм» в сентябре, сменив на посту Грэма Поттера. Под руководством португальского специалиста команда одержала лишь 2 победы в 13 матчах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: talkSPORT
