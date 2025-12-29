Фото
Мбаппе, Тчуамени и Кунде посетили матч Код-д’Ивуар – Камерун на Кубке Африки

Три игрока сборной Франции посетили матч Кубка Африки.

Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени и Жюль Кунде посетили матч сборных Кот-д’Ивуара и Камеруна на Кубке африканских наций в Марокко.

Встреча группового этапа турнира завершилась со счетом 1:1. Футболистов сборной Франции, сидящих на трибунах, показали в трансляции матча на Movistar+.

Отметим, что у игроков «Реала» Мбаппе и Тчуамени камерунские корни, а защитник «Барселоны» Кунде имеет бенинское происхождение.

Изображения: кадры из трансляции

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Chiringuito
