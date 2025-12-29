«Интер» лидирует в Серии А после 16 матчей, «Милан» отстает на очко, «Наполи» – на 2, «Ювентус» – на 4 при 17 играх
«Интер» закончил 2025 года в лидерах Серии А.
«Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А после 17-го тура.
Команда Кристиана Киву, победив «Аталанту» (1:0), набрала 36 очков и имеет матч в запасе.
Также на игру меньше провели «Милан» (35 очков) и «Наполи» (34), занимающие второе и третье места соответственно. Эти команды пропускали прошлый тур из-за участия в Суперкубке Италии, как и «Болонья».
«Ювентус», набравший 32 балла в 17 играх, идет четвертым. «Рома» – пятая (30), команда Джан Пьеро Гасперини сыграет свой матч тура завтра. Замыкает топ-6 «Комо» (16 матчей, 27 очков).
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?18850 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости