«Интер» лидирует в Серии А после 16 матчей, «Милан» отстает на очко, «Наполи» – на 2, «Ювентус» – на 4 при 17 играх

«Интер» закончил 2025 года в лидерах Серии А.

«Интер » возглавляет турнирную таблицу Серии А после 17-го тура.

Команда Кристиана Киву , победив «Аталанту» (1:0), набрала 36 очков и имеет матч в запасе.

Также на игру меньше провели «Милан » (35 очков) и «Наполи» (34), занимающие второе и третье места соответственно. Эти команды пропускали прошлый тур из-за участия в Суперкубке Италии, как и «Болонья».

«Ювентус », набравший 32 балла в 17 играх, идет четвертым. «Рома » – пятая (30), команда Джан Пьеро Гасперини сыграет свой матч тура завтра. Замыкает топ-6 «Комо» (16 матчей, 27 очков).