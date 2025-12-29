У «Интера» 7 побед и поражение от «Милана» в 8 последних матчах Серии А. Дальше – «Болонья»

У «Интера» 7 побед в 8 последних матчах Серии А.

Сегодня команда Кристиана Киву обыграла «Аталанту» в выездном матче 17-го тура чемпионата Италии благодаря голу Лаутаро Мартинеса (1:0).

В восьми последних турах «Интер» одержал 7 побед и уступил лишь в дерби «Милану » (0:1).

«Нерадзурри» возглавляют турнирную таблицу, набрав 36 очков в 16 матчах.

4 января «Интер » сыграет с «Болоньей».