У «Интера» 7 побед и поражение от «Милана» в 8 последних матчах Серии А. Дальше – «Болонья»
У «Интера» 7 побед в 8 последних матчах Серии А.
«Интер» выиграл 7 из 8 последних матчей в Серии А.
Сегодня команда Кристиана Киву обыграла «Аталанту» в выездном матче 17-го тура чемпионата Италии благодаря голу Лаутаро Мартинеса (1:0).
В восьми последних турах «Интер» одержал 7 побед и уступил лишь в дерби «Милану» (0:1).
«Нерадзурри» возглавляют турнирную таблицу, набрав 36 очков в 16 матчах.
4 января «Интер» сыграет с «Болоньей».
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?18850 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости