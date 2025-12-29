  • Спортс
  • Раш о госпитализации: «Было страшно, думал, не выживу, я не мог дышать. Это заставило по-новому взглянуть на жизнь, будто мне дали второй шанс»
0

Экс-форвард «Ливерпуля» Иан Раш рассказал о своей госпитализации из-за проблем с дыханием на фоне эпидемии гриппа в Великобритании. 

«Было страшно, я честно думал, что не выживу. Около двух часов ночи я проснулся, потому что мне было тяжело дышать, спустился вниз и попытался сделать себе чашку чая. Поскольку я и до этого чувствовал себя не очень хорошо, я записался на прием к врачу на 9 утра. Примерно к четырем часам утра мне стало еще хуже.

Кэрол [невеста] вызвала скорую помощь, потому что я уже буквально не мог дышать. Они приехали в течение десяти минут, оставались со мной около полутора часов и сделали все великолепно. Они спросили, хочу ли я поехать в больницу, но я пришел в себя и почувствовал себя значительно лучше, поэтому решил остаться дома. Однако уже через десять минут после их ухода я потерял сознание, и нам пришлось снова вызывать скорую.

На этот раз машина ехала гораздо дольше. Я лежал на полу и задыхался. Я искренне думал, что это конец, что мне конец. Я паниковал, но пока мы ждали вторую скорую, Кэрол помогла мне справиться, подсказывая, как успокоиться и легче дышать.

Когда медики приехали, я лежал на полу совершенно бледный и выглядел так, будто мне срочно требовалась реанимация. Мне дали кислород, чтобы помочь пережить этот момент.

В итоге меня погрузили в машину скорой помощи и с включенными проблесковыми маячками доставили в больницу, которая находится всего в нескольких милях. Я провел 48 часов в отделении неотложной помощи и еще три дня в общей палате, прежде чем меня отпустили домой.

Кэрол каждую ночь без исключения оставалась у моей кровати. «Ливерпуль» оказывал поддержку и окружил меня заботой, что сделало все намного легче. Это по-настоящему семейный клуб, и именно это имеет значение в такие моменты. «Ливерпуль» сделал гораздо больше, чем можно было ожидать.

Это, безусловно, заставило меня по-новому взглянуть на жизнь. Есть три вещи – я оставлю их в тайне, – которыми я поклялся заняться как можно скорее.  Мы слишком часто откладываем важные вещи на потом. Этот случай стал для меня отрезвляющим сигналом, и в 2026 году я намерен без промедления расставить все по местам. Такое ощущение, будто мне дали второй шанс, и я твердо решил воспользоваться им сполна», – сказал 64-летний валлиец. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mirror
