У Диалло из «МЮ» 2 гола в 2 матчах Кубка Африки – хавбек забил Камеруну. Больше мячей на турнире только у Мареза
У Диалло из «МЮ» 2 гола в 2 матчах Кубка Африки.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Кот-д’Ивуара Амад Диалло забил на Кубке Африки во втором матче подряд.
Диалло открыл счет на 51-й минуте матча группового этапа против сборной Камеруна (1:1, второй тайм). Ранее он забил победный гол в матче с командой Мозамбика (1:0).
Больше голов в текущем розыгрыше Кубка африканских наций забил лишь Рияд Марез – на счету хавбека «Аль-Ахли» и сборной Алжира 3 мяча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
