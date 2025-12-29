У Диалло из «МЮ» 2 гола в 2 матчах Кубка Африки – хавбек забил Камеруну. Больше мячей на турнире только у Мареза

У Диалло из «МЮ» 2 гола в 2 матчах Кубка Африки.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » и сборной Кот-д’Ивуара Амад Диалло забил на Кубке Африки во втором матче подряд.

Диалло открыл счет на 51-й минуте матча группового этапа против сборной Камеруна (1:1, второй тайм). Ранее он забил победный гол в матче с командой Мозамбика (1:0).

Больше голов в текущем розыгрыше Кубка африканских наций забил лишь Рияд Марез – на счету хавбека «Аль-Ахли » и сборной Алжира 3 мяча.