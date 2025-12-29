Пулишич посвятил гол своей девушке Алексе на фоне слухов про роман с Сидни Суини. Хавбек «Милана» сложил пальцы в букву А и показал сердце

Пулишич посвятил гол своей девушке на фоне слухов про роман с Сидни Суини.

Полузащитник «Милана » Кристиан Пулишич посвятил гол «Вероне» в матче Серии А (3:0) своей девушке – гольфистке Алексе Мелтон.

Футболист показал руками сердце и сложил пальцы в букву А, что, как предполагается, было посланием возлюбленной.

Ранее в СМИ появились слухи о возможном романе Пулишича с американской актрисой Сидни Суини. Игрок все опроверг : «Прекратите эти глупые сплетни. Источники нужно привлекать к ответственности – это влияет на жизни людей».