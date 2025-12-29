Спаллетти сказал «Иди на скамейку» Локателли, недовольному заменой в матче с «Пизой»
Локателли был недоволен заменой в матче с «Пизой».
Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли был недоволен заменой в матче с «Пизой».
В субботу «Ювентус» обыграл «Пизу» на выезде в матче 17-го тура Серии А (2:0). Локателли был заменен на 61-й минуте.
Во время замены Локателли выразил Лучано Спаллетти свое недовольство. В ответ главный тренер «Ювентуса» сказал хавбеку: «Иди. Иди на скамейку!»
После матча Спаллетти объяснил, что решил заменить Локателли из-за полученной им на 53-й минуте желтой карточки.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?18848 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Tuttosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости