Спаллетти сказал «Иди на скамейку» Локателли, недовольному заменой в матче с «Пизой»

Локателли был недоволен заменой в матче с «Пизой».

Полузащитник «Ювентуса » Мануэль Локателли был недоволен заменой в матче с «Пизой».

В субботу «Ювентус» обыграл «Пизу» на выезде в матче 17-го тура Серии А (2:0). Локателли был заменен на 61-й минуте.

Во время замены Локателли выразил Лучано Спаллетти свое недовольство. В ответ главный тренер «Ювентуса» сказал хавбеку: «Иди. Иди на скамейку!»

После матча Спаллетти объяснил, что решил заменить Локателли из-за полученной им на 53-й минуте желтой карточки.