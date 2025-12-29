Де ла Фуэнте о Хейсене: «Очень зрелый игрок для своего возраста и позиции. Дин не поддается давлению, на него можно положиться с уверенностью»

Луис де ла Фуэнте: Хейсен – очень хрелый игрок для своего возраста и позиции.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отметил сильные стороны защитника «Реала » Дина Хейсена .

«Если бы мне нужно было выделить одно из его качеств, я бы, наверное, назвал зрелость. Он очень зрелый игрок для своего возраста и позиции, на которой играет.

Он одаренный футболист, способный адаптироваться в условиях постоянного стресса и максимальных требований в каждом матче. Он не поддается давлению, и это хорошо.

У него исключительные физические и игровые качества, которые нужно совершенствовать. Ему нужно время и терпение, чтобы продолжать расти, но это защитник, на которого можно положиться с полной уверенностью», – сказал де ла Фуэнте .