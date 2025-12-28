Ямаль выложил фото с наградами, возле мечети и в пустыне после поездки в Дубай на премию Globe Soccer Awards

Ламин Ямаль выложил несколько снимков из поездки в Дубай.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о поездке в Объединенные Арабские Эмираты посредством фотографий.

Сегодня 18-летний испанец получил награду лучшему нападающему мира, а также приз имени Диего Марадоны на премии Globe Soccer Awards , которая проходила в Дубае.

В своих соцсетях футболист поделился несколькими фотографиями из поездки в ОАЭ. В числе прочих Ямаль выложил фото с наградами, а также снимки на фоне мечети и в пустыне.

Фото: instagram.com/lamineyamal