Ямаль выложил фото с наградами, возле мечети и в пустыне после поездки в Дубай на премию Globe Soccer Awards
Ламин Ямаль выложил несколько снимков из поездки в Дубай.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о поездке в Объединенные Арабские Эмираты посредством фотографий.
Сегодня 18-летний испанец получил награду лучшему нападающему мира, а также приз имени Диего Марадоны на премии Globe Soccer Awards, которая проходила в Дубае.
В своих соцсетях футболист поделился несколькими фотографиями из поездки в ОАЭ. В числе прочих Ямаль выложил фото с наградами, а также снимки на фоне мечети и в пустыне.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Ламина Ямаля
