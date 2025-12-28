Маркиньос хочет получить французское гражданство: «Живу во Франции 13 лет, здесь родились мои дети – с радостью стану французом и парижанином. Жена уже подала заявление, я над этим работаю»

Маркиньос планирует получить гражданство Франции.

Капитан «ПСЖ » Маркиньос заявил, что планирует получить французское гражданство.

«Мы работаем над этим, моя жена уже подала заявление! Я тоже работаю над тем, чтобы тоже его подать. Для меня было бы большой радостью стать наконец французом и парижанином.

Я 18 лет прожил в Бразилии и 13 лет во Франции, так что вполне нормально, что я стал в значительной степени парижанином.

Здесь родились мои дети, жена тоже долгое время жила здесь со мной с тех пор, как я приехал. Почему бы не продолжить жить в Париже? Но для этого нужно многое продумать.

На сколько лет я останусь здесь играть или после завершения карьеры? Посмотрим», – сказал Маркиньос .