Маркиньос хочет получить французское гражданство: «Живу во Франции 13 лет, здесь родились мои дети – с радостью стану французом и парижанином. Жена уже подала заявление, я над этим работаю»
Маркиньос планирует получить гражданство Франции.
Капитан «ПСЖ» Маркиньос заявил, что планирует получить французское гражданство.
«Мы работаем над этим, моя жена уже подала заявление! Я тоже работаю над тем, чтобы тоже его подать. Для меня было бы большой радостью стать наконец французом и парижанином.
Я 18 лет прожил в Бразилии и 13 лет во Франции, так что вполне нормально, что я стал в значительной степени парижанином.
Здесь родились мои дети, жена тоже долгое время жила здесь со мной с тех пор, как я приехал. Почему бы не продолжить жить в Париже? Но для этого нужно многое продумать.
На сколько лет я останусь здесь играть или после завершения карьеры? Посмотрим», – сказал Маркиньос.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RTL
