Маротта о словах Конте про «Интер», «Ювентус» и «Милан»: «Он умеет отвлечь внимание. «Наполи» – фаворит Серии А, они вложили большие средства, и только они не меняли тренера»

Маротта: «Наполи» – безусловный фаворит Серии А.

Президент «Интера» Беппе Маротта прокомментировал слова главного тренера «Наполи» Антонио Конте про финансовое превосходство «Интера », «Милана » и «Ювентуса » в итальянском футболе.

«Высказывания Конте? Я не хочу вступать в полемику в праздничные дни. Конте – отличный тренер и также отличный коммуникатор, он умеет отвлечь внимание.

Явным фаворитом является «Наполи»: это действующий чемпион, клуб вложил серьезные средства и сохранил преемственность – это единственная команда, которая не меняла тренера.

Мы все будем бороться до конца, но «Наполи» – безусловный фаворит. И это не полемика, а признание заслуг», – сказал Маротта в эфире DAZN.