Маротта о словах Конте про «Интер», «Ювентус» и «Милан»: «Он умеет отвлечь внимание. «Наполи» – фаворит Серии А, они вложили большие средства, и только они не меняли тренера»
Маротта: «Наполи» – безусловный фаворит Серии А.
Президент «Интера» Беппе Маротта прокомментировал слова главного тренера «Наполи» Антонио Конте про финансовое превосходство «Интера», «Милана» и «Ювентуса» в итальянском футболе.
«Высказывания Конте? Я не хочу вступать в полемику в праздничные дни. Конте – отличный тренер и также отличный коммуникатор, он умеет отвлечь внимание.
Явным фаворитом является «Наполи»: это действующий чемпион, клуб вложил серьезные средства и сохранил преемственность – это единственная команда, которая не меняла тренера.
Мы все будем бороться до конца, но «Наполи» – безусловный фаворит. И это не полемика, а признание заслуг», – сказал Маротта в эфире DAZN.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
