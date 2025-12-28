  • Спортс
  • Витинья о 5:0 с «Интером» в финале ЛЧ: «Мы не ожидали такого, но могли забить больше – шесть или семь голов. Идеальный день во всех смыслах»
Витинья о 5:0 с «Интером» в финале ЛЧ: «Мы не ожидали такого, но могли забить больше – шесть или семь голов. Идеальный день во всех смыслах»

Витинья о 5:0 в финале ЛЧ: не представляли этого ни при каком раскладе.

Полузащитник «ПСЖ» Витинья рассказал, что результат финала Лиги чемпионов превзошел его ожидания.

В финале ЛЧ-2024/25 «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0.

– Исход финала Лиги чемпионов стал результатом идеального плана, или все прошло даже лучше, чем ожидалось?

– Я как раз недавно говорил об этом с друзьями. Можете себе представить мысли игрока вечером перед финалом Лиги чемпионов, когда он пытается уснуть? В голове прокручиваются тысячи сценариев, положительных и отрицательных, и ни в одном мы не ожидали столь безоговорочной победы со счетом 5:0.

Это был один из лучших дней в моей жизни. Идеальный день во всех смыслах. Там была вся моя семья. Мои дочери, мои родители, моя сестра, близкие друзья. Все они были очень взволнованы, и я тоже.

Я действительно хотел быть в лучшей форме и выиграть Лигу чемпионов, которую в Париже ждали так долго. Чтобы все произошло именно так, когда даже люди, которым не нравится «ПСЖ» или игроки, не могут ничего сказать.

– Тот факт, что это был матч против стабильного «Интера» под руководством Симоне Индзаги, который уже далеко продвигался в предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов…

– И который выбил «Барселону»... Мне понравились обе игры.

– Означает ли это начало новой эры, эры «ПСЖ»?

– Конечно, я надеюсь на это. Но я повторю то, что говорил ранее: я знаю, что представляет собой этот клуб. В футболе все зависит от времени, все меняется часто и очень быстро. Мы должны доказывать это в каждой игре, каждые выходные, в каждом матче каждые три дня.

– Вы же не пересматривали тот финал? 

– Я еще не смотрел его от начала до конца. Очень бы хотел, но это значило бы немного застревать в прошлом. А нам нужно показывать себя матч за матчем каждые три дня, побеждать, быть конкурентоспособными, и я не хочу пребывать в состоянии блаженства.

При всем уважении к «Интеру», у которого отличные игроки и отличная команда, если мы посмотрим на игру и на наши моменты, мы могли бы забить даже больше – шесть или семь голов. При всем уважении, но мы могли бы, потому что для этого действительно были возможности. Я был удивлен этим, – сказал Витинья.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Bola
