«Бенфика» Моуринью не проигрывает 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих. У лидирующего «Порту» на 7 очков больше и матч в запасе
«Бенфика» продлила серию без поражений до 10 матчей.
«Бенфика» сыграла вничью с «Брагой» (2:2) в гостевом матче 16-го тура чемпионата Португалии.
Таким образом, команда под руководством Жозе Моуринью продлила серию без поражений до 10 матчей, в ходе которой одержала 7 побед и 3 раза сыграла вничью.
В чемпионате «Бенфика» занимает 3-ю строчку, имея в активе 36 балла в 16 матчах. Отставание от «Спортинга» составляет 2 очка, от лидирующего «Порту» – 7, но у обоих клубов еще по матчу в запасе.
При Моуринью в этом сезоне «Бенфика» провела 21 матч – 13 побед, 5 ничьих и 3 поражений.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
