Вратарь Судана потерял сознание в игре с Экваториальной Гвинеей из-за падения уровня сахара в крови. После помощи медиков Абузаид продолжил матч – его сборная выиграла

Вратарь Судана потерял сознание в матче Кубка Африки.

Вратарь сборной Судана Монгед Абузаид потерял сознание и упал у границы своей штрафной на 30-й минуте игры с Экваториальной Гвинеей на Кубке Африки.

Игра в этот момент шла на противоположной половине поля. Матч был остановлен, бригада медиков выбежала на поле для оказания помощи.

Голкипер, представляющий «Аль-Меррейх », быстро пришел в сознание. На кадрах трансляции было видно, как медики проводят, предположительно, тест на уровень глюкозы в крови.

По словам представителей медицинского штаба сборной Судана, причиной падения стало кратковременное снижение артериального давления или уровня сахара в крови, без признаков какого-либо серьезного скрытого заболевания.

Встав на ноги, Абузаид прошел тесты на ориентацию и координацию, после чего получил разрешение продолжить игру.

Голкипер отстоял весь матч на ноль, а его команда победила со счетом 1:0.

Изображения: кадры из трансляции