Тренер ЮАР Брос о Кубке Африки в Марокко: «Не чувствую атмосферы турнира – в Габоне и Кот-д’Ивуаре она ощущалась каждую секунду. Люди не могли попасть на матч с Египтом из-за толпы безбилетников»
Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос раскритиковал организацию Кубка африканских наций в Марокко.
«В Кот-д’Ивуаре и Габоне вы каждую секунду ощущали, что участвуете в соревновании. Когда мы ехали на автобусе на тренировку, люди махали руками, и у них были флаги, а здесь никого не видно. Здесь нет атмосферы, типичной для Кубка Африканских наций. Я ее не чувствую. На матч ЮАР – Ангола никто не пришел.
Перед игрой [против Египта] творилась неразбериха. Не пропускали никого, даже тех, у кого были билеты. Люди не могли попасть на стадион из-за толпы людей, которым разрешили пройти без билетов.
В Марокко прекрасные стадионы, но атмосфера на турнире прохладная. Если не пускать людей на стадион, там никого не будет. Никто не придет смотреть матч ЮАР против Зимбабве», – сказал Брос.