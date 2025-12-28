Кирьяков об отстранении России: «2-3 года еще нам нужно терпеть до возвращения, по оценке специалистов. Уровень сборной оценивать тяжело»

Сергей Кирьяков: до возвращения России на турниры нужно терпеть 2-3 года.

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил, что до возвращения сборных России на международные турниры необходимо подождать 2-3 года.

«Тяжело оценивать игру сборной. На фоне соперников мы выглядели здорово, но все прекрасно понимают, что этот уровень не соответствовал маломальскому уровню европейских сборных.

Это и показали последние два матча, где мы имели проблемы с последней и предпоследней командой отбора Южной Америки на чемпионат мира (речь про сборные Перу и Чили – Спортс’‘).

Надеемся, что в следующем году какое-то [событие] произойдет и мы вернемся, хотя в это мало верится. Все-таки, по оценке специалистов, 2-3 года еще нам нужно терпеть до возвращения. Не опускаем руки, работаем, стараемся держать уровень футбола», – сказал Сергей Кирьяков.